Osimana, quanta fatica contro il Montegiorgio

OSIMANA

1

MONTEGIORGIO

0

OSIMANA: Santarelli, Falcioni, Mosquera (21’ st Fermani R.), Borgese, Patrizi, Micucci, Fermani N., Straccio (10’ st Pasquini), Tittarelli (45’ st Mercanti), Bugaro (36’ st Bellucci), Alessandroni (41’ st Baiocco). Panchina: Piergiacomi, Labriola, Montesano, Di Lorenzo. All. Aliberti.

MONTEGIORGIO: Forconesi, Diakhaby, Marcattili, Greco, Rosa, Vignaroli (37’ pt Maranesi), Verdesi (31’ st Milozzi), Giri (31’ st Flaiani), Zira, Zancocchia, Lombardi (18’ st Albanesi). Panchina: Traini, Cobo, Capparuccini, Morelli, Monterotti. All. Vagnoni.

Arbitro: Ricciarini di Pesaro

Rete: 27’ st Marcattili (aut.)

Seconda vittoria di fila in casa per l’Osimana, ma quanta fatica. Al Diana è decisiva un’autorete di Marcattili nel secondo tempo per regalare i tre punti ai senzatesta contro i giovani di Vagnoni. Tre punti di platino per Patrizi e compagni che partono contratti, poco reattivi, con un Montegiorgio più intraprendente che sfiora il vantaggio con Greco.

L’Osimana ci mette a carburare. Tittarelli ha la palla per fare male, ma da solo tira troppo debole e centrale per impensierire Forconesi. Che si supera sulla conclusione di Nicolas Fermani, respingendo il tiro potente, ma non angolato. Nella ripresa sono ancora gli ospiti a partire meglio, anche se Santarelli non è molto impegnato. L’Osimana si affida troppo ai lanci. Pasquini al 20’ tenta una buona conclusione, ma sfiora il palo. Il colpo di testa di Marcattili, indisturbato, non centra la porta facendo venire i brividi al pubblico di casa. Il numero tre ospite fa centro, ma nella porta sbagliata, dopo il palo colpito da Alessandroni: sulla respinta del legno dopo il diagonale del bomber di casa arriva la deviazione sfortunata del giocatore ospite. Un’autorete che risulterà decisiva, con l’Osimana che poi controlla senza affanno il vantaggio sfiorando anche il raddoppio con una bella azione conclusa da un tiro potente di Borgese.