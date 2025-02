Osimana: quanta rabbia. K Sport all’ultimo respiro

OSIMANA

K SPORT

OSIMANA: Santarelli, Falcioni, Mosquera, Bambozzi, Patrizi, Marchesini, Triana (47’ st Colonnini), Fermani (28’ pt Micucci), Mafei (32’ st Calvigioni), Buonaventura (36’ st Gigli ), Alessandroni. Panchina: Cingolani, Sasso, Modesti, De Angelis, Mercanti. All. Labriola.

K SPORT MONTECCHIO GALLO: Cerretani, Kalombo, Notariale, Dominici (43’ pt Nastase), Nobili, Carta, Peroni, Torelli (18’ st Fiorani), Camara (28’ st Micchi), Magnanelli, Di Pollina. Panchina: Jashari, Baruffi, Tamburini, Sakaj, Gurini, Guglielmo. All. Magi.

Arbitro: Dumitrascu di Finale Emilia

Reti: 43’ pt (rig.) e 49’ st (rig.) Carta, 10’ st Buonaventura, 17’ st Alessandroni (rig).

"L’Osimana merita rispetto" è il coro ripetuto più volte ieri al Diana dagli ultras di casa. In effetti stanno diventando un po’ troppi gli episodi arbitrali ‘’dubbi’’ contro la squadra giallorossa in questa stagione (e non solo). Anche ieri Patrizi e compagni escono arrabbiati e in contestazione con alcune decisioni del direttore di gara alquanto discutibili. Il Diana ritrova i tifosi dopo due partite a porte chiuse e il pubblico osimano risponde presente. Bella la cornice di pubblico. Nel primo tempo i senzatesta reclamano – invano – un rigore per un fallo di mano evidente in area ospite.

Dall’altra parte situazione analoga e l’arbitro indica subito il dischetto con Carta che nel finale del primo tempo non sbaglia dagli undici metri. In una prima frazione ben giocata dalla squadra di Labriola che nel giro di pochi secondi colpisce per due volte anche il palo con protagonista Alessandroni (25’). Nell’azione successiva Camara salva sulla linea su tiro di Mafei (25’). Rabbiosa la partenza dei giallorossi a inizio secondo tempo. Buonaventura da centro area, a seguito di una respinta da rimessa laterale, calcia di destro di controbalzo infilando la palla nell’angolino per l’1-1. L’Osimana ci crede e al 17’ trova anche il vantaggio su rigore decretato per un tocco di mano. Alessandroni non sbaglia. Nel largo recupero (6’) arriva il contestato pareggio ospite per un presunto fallo di Marchesini su Fiorani (allontanato per proteste mister Labriola), con Carta che non sbaglia per il 2-2 finale e con la capolista che si salva dopo una prestazione non proprio superlativa. Meriti di un’Osimana protagonista della miglior prestazione stagionale, ma non premiata con i tre punti.

Michele Carletti