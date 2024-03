Osimana, stangata choc: "Abbiamo già fatto ricorso. Meditiamo di ritirare la squadra"

"Abbiamo subito un’ingiustizia clamorosa. Ricorso? Lo abbiamo già fatto". A parlare è il presidente dell’Osimana, Antonio Campanelli, il giorno dopo la squalifica record dopo la partita di ritorno degli ottavi di finale della fase nazionale di Coppa Italia di Eccellenza giocata mercoledì a Massa Martana e persa per 1-0 contro l’Atletico Bmg, con tanto di eliminazione dei giallorossi dalla Coppa. Con il campo da gioco, il Diana, squalificato fino al 30 agosto 2025 con decorrenza immediata, costringendo la squadra giallorossa a giocare in campo neutro e a porte chiuse. Con annessa ammenda di cinquemila euro.

La società "senzatesta" non ha perso tempo affidandosi al noto avvocato bolognese Grassani. Il comunicato del giudice sportivo uscito all’indomani del match sembra un bollettino di guerra e racconta delle intemperanze dei tifosi osimani (scesi in Umbria in quasi duecento) che hanno rivolto espressioni gravemente offensive e minacciose, in particolare nel secondo tempo con lancio di sputi, oggetti, liquidi, eccessi che hanno costretto l’arbitro a interrompere la gara in due occasioni. Nel comunicato della Lnd si legge che l’assistente è stato colpito anche da un "sasso alla testa, procurandogli forte dolore ed un evidente ematoma alla testa", un episodio che non corrisponde alla realtà. Ma se proprio non c’erano le condizioni per giocare, perché l’arbitro ha fatto riprendere per due volte la partita? E se i fatti descritti erano di proporzioni così violente, perché non sono state fatte intervenire le forze dell’ordine presenti sia all’interno che all’esterno dell’impianto umbro? A proposito dell’impianto. Forse le condizioni di sicurezza non c’erano neanche prima del fischio d’inizio di un match di fase nazionale di Coppa fatto giocare in un campo parrocchiale, con la recinzione in ferro rigido a ridosso o quasi del fallo laterale mettendo a rischio anche l’incolumità dei giocatori. Insomma qualcosa sembra non tornare. E’ un Campanelli molto deluso e amareggiato e non può essere altrimenti. "Condanniamo i comportamenti di alcuni tifosi, ma gli animi erano esasperati già dalla partita di andata e anche al ritorno abbiamo assistito a un arbitraggio che è sembrato molto avverso. Gli animi si sono esasperati non subito, ma quando ci sono stati fischiati una serie di falli contro inventati, ma non ci sono state invasioni di campo o altro. Gli sputi o il lancio di qualche oggetto non si devono fare, ma la società può fare ben poco. E invece viene penalizzata con le partite da giocare a porte chiuse, multa, spese legali, con una grossa perdita economica di decine di migliaia di euro". Intanto ieri sera per discutere del futuro c’è stato anche un incontro tra tifosi, alcuni giocatori e società. Si vocifera anche dell’ipotesi di ritirare la squadra dal torneo di Eccellenza. "Non lo escludo. Pensiamo anche di fare solo settore giovanile e basta". Domani la squadra però scenderà regolarmente in campo contro il Montefano. "Andremo a giocare a Cingoli". A porte chiuse. La società si sta organizzando per poter dare la possibilità di seguire il match in diretta streaming (ore 15) sui canali social ufficiali.

Michele Carletti