Osimana, strada in salita. Arriva un ko in Coppa Italia

OSIMANA 0MATELICA 1

OSIMANA: Cingolani, Falcioni, Caruso (13’ st Marchesini), Ercoli, Pigini, Olivera, De Angelis (1’ st Mafei), Manini (36’ st Balí), Gigli (22’ st Cantarini), Fermani, Modesti (1’ st Alessandroni). Panchina: Verdini, Rivellini, Pierucci, Taborro. All. Labriola.

MATELICA: Ginestra, Uncini, Merli, Mengani N. (1’ st D’Angelo), Tomas (29’ st Pedrini), Bucari (1’ st Sanchez), Mengani E. (16’ st Cornero), Sfasciabasti, Carsetti (21’ st Allegretti), Giuli, Bartilotta. Panchina: Bartoloni, Reti, Polli, D’Errico. All. Ciattaglia.

Arbitro: Ciccioli di Fermo.Rete: 33’ pt SfasciabastiNote: ammoniti Tomas, Alessandroni, Carsetti, Sfasciabasti.

Niente è compromesso, ma la strada verso la semifinale di Coppa Italia di Eccellenza si mette in salita per l’Osimana. I giallorossi cedono di misura ieri, in casa, al Matelica nell’andata dei quarti di finale e il 15 ottobre dovranno espugnare, nel match di ritorno, il campo maceratese per poter cogliere l’accesso in semifinale.

Entrambi gli allenatori concedono spazio a coloro che sono stati meno impiegati finora. In casa Osimana scelte quasi obbligate visti gli infortuni dei vari Patrizi, Buonaventura, Mancini, con Alessandroni e Mafei che partono dalla panchina.

Nonostante tutto l’Osimana parte bene con le conclusioni prima di Caruso e poi di Gigli servito da Modesti che impegnano Ginestra. Dall’altra parte ci prova Merli, ma è Sfasciabasti poco dopo la mezz’ora a rompere l’equilibrio con una gran conclusione dalla distanza infilando Cingolani per il gol vittoria.

Nella ripresa è l’Osimana a provarci ripetutamente, con Cantarini che centra anche una traversa, ma il Matelica riesce a difendere il minimo vantaggio. Ora la testa torna al campionato. E domenica, sempre al Diana, sarà ancora Osimana-Matelica.