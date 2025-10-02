Il sindaco fischiato

Sergio Gioli
Il sindaco fischiato
Ancona
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manifestazione FlotillaRizzoli BolognaAssunto dopo incidenteGiro dell'EmiliaVice 100mila euroMigliori pizzerie
Acquista il giornale
CronacaOsimana, strada in salita. Arriva un ko in Coppa Italia
2 ott 2025
MICHELE CARLETTI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ancona
  3. Cronaca
  4. Osimana, strada in salita. Arriva un ko in Coppa Italia

Osimana, strada in salita. Arriva un ko in Coppa Italia

Il percorso verso la semifinale si complica dopo la sconfitta di ieri in casa contro il Matelica. E domenica torna il campionato con la stessa sfida.

Un momento della partita

Un momento della partita

OSIMANA 0MATELICA 1

OSIMANA: Cingolani, Falcioni, Caruso (13’ st Marchesini), Ercoli, Pigini, Olivera, De Angelis (1’ st Mafei), Manini (36’ st Balí), Gigli (22’ st Cantarini), Fermani, Modesti (1’ st Alessandroni). Panchina: Verdini, Rivellini, Pierucci, Taborro. All. Labriola.

MATELICA: Ginestra, Uncini, Merli, Mengani N. (1’ st D’Angelo), Tomas (29’ st Pedrini), Bucari (1’ st Sanchez), Mengani E. (16’ st Cornero), Sfasciabasti, Carsetti (21’ st Allegretti), Giuli, Bartilotta. Panchina: Bartoloni, Reti, Polli, D’Errico. All. Ciattaglia.

Arbitro: Ciccioli di Fermo.Rete: 33’ pt SfasciabastiNote: ammoniti Tomas, Alessandroni, Carsetti, Sfasciabasti.

Niente è compromesso, ma la strada verso la semifinale di Coppa Italia di Eccellenza si mette in salita per l’Osimana. I giallorossi cedono di misura ieri, in casa, al Matelica nell’andata dei quarti di finale e il 15 ottobre dovranno espugnare, nel match di ritorno, il campo maceratese per poter cogliere l’accesso in semifinale.

Entrambi gli allenatori concedono spazio a coloro che sono stati meno impiegati finora. In casa Osimana scelte quasi obbligate visti gli infortuni dei vari Patrizi, Buonaventura, Mancini, con Alessandroni e Mafei che partono dalla panchina.

Nonostante tutto l’Osimana parte bene con le conclusioni prima di Caruso e poi di Gigli servito da Modesti che impegnano Ginestra. Dall’altra parte ci prova Merli, ma è Sfasciabasti poco dopo la mezz’ora a rompere l’equilibrio con una gran conclusione dalla distanza infilando Cingolani per il gol vittoria.

Nella ripresa è l’Osimana a provarci ripetutamente, con Cantarini che centra anche una traversa, ma il Matelica riesce a difendere il minimo vantaggio. Ora la testa torna al campionato. E domenica, sempre al Diana, sarà ancora Osimana-Matelica.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata