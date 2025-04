Osimana, tabù trasferte. Fabriano Cerreto in forma

Una sconfitta e una vittoria per le nostre nella terz’ultima giornata in Eccellenza. Che cambia poco per le sorti del campionato rispettivamente per l’Osimana e il Fabriano Cerreto. Quest’ultimo fa la voce grossa a Montegranaro, una vittoria in rimonta per la squadra di Gastone Mariotti già salva, ma che vuole chiudere nella miglior posizione di classifica il torneo. I cartai vanno sotto nel primo tempo "siamo partiti un po’ contratti, subendo la loro vivacità e tecnica in mezzo al campo e lo svantaggio" spiega mister Mariotti. "Poi come ci è capitato altre volte sotto di un gol siamo usciti fuori sfiorando il pareggio già nel primo tempo e segnando poi tre gol con Trillini e Proietti Zolla nella ripresa portando a casa la vittoria con merito, perché abbiamo fatto veramente un buon secondo tempo. Un successo che ci da soddisfazione e migliora la nostra posizione in classifica che non è poco. Anche se siamo salvi dobbiamo cercare di fare più punti possibili perché è un conto salvarsi da quint’ultima, un conto a metà classifica".

Altra trasferta amara invece per l’Osimana anche se contava poco il risultato per entrambe le squadre fuori dalla zona playoff. Vince l’Urbania di misura, con un gol nel secondo tempo di Bicchiarelli, Osimana sfortunata con il palo interno colpito da Alessandroni nella frazione iniziale. "I ragazzi hanno disputato un’altra ottima partita e meritavano almeno il pareggio - le parole di Claudio Labriola, allenatore dei senzatesta.

Turno di riposo invece per i Portuali che dovranno - nelle ultime due partite - non sbagliare più niente. D’obbligo i sei punti per i dorici per sperare di acciuffare i playout e per cercare di invertire la rotta. Bisognerà a tutti i costi mettere alle spalle un periodo negativo condito da ben nove sconfitte per la formazione dorica.

Nel prossimo turno i Portuali giocheranno in casa contro un Montegranaro già salvo. Al Diana l’Osimana invece sfiderà l’Atletico Mariner, invischiato nella lotta per la salvezza, per l’ultima partita casalinga stagionale dei giallorossi. Stesso discorso per il Fabriano Cerreto che ospiterà la Sangiustese. In una giornata che sarà caratterizzata dal big match tra K Sport Montecchio Gallo e Maceratese, le due formazioni protagoniste indiscusse dell’Eccellenza e che guidano appaiate ormai da varie giornate il massimo campionato regionale. Uno scontro diretto che potrebbe decidere le sorti del campionato a due sole giornate dal termine della stagione regolare.