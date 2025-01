Osimana: urlo nel silenzio. Il Tolentino ancora a mani vuote

OSIMANA1TOLENTINO0

OSIMANA: Santarelli, Falcioni, Mosquera, Borgese (33’ st Bambozzi), Micucci, Marchesini, Triana, Fermani, Mafei (36’ st Calvigioni) Buonaventura (41’ st Gigli), Alessandroni. Panchina: Cingolani, Sasso, Rossetti, Colonnini, Modesti, Mercanti. All. Labriola.

TOLENTINO: Bucosse, Stricker, Tizi, Strano, Badiali, Tomassetti, Conti (70’ Salvucci A.), Tortelli, Manna (94’ Massini), Capezzani (81’ Pesaresi), Lovotti. Panchina: Palazzo, Di Biagio, Salvucci M., Mariani, Chiavellini, Arbusti. All. Passarini.

Arbitro: Paris di Bergamo.

Rete: 22’ pt Alessandroni (rig.)

Note – Ammoniti Badiali, Borgese, Mosquera.

Quest’anno l’Osimana è la bestia nera del Tolentino. I giallorossi hanno battuto i cremisi tre volte: nel memorial Zazzera e poi in campionato e sempre con lo stesso punteggio. A settembre aveva deciso un colpo di testa di capitan Patrizi che ieri non ha giocato (fuori nei senzatesta e sempre per infortunio anche Bellucci, mentre il Tolentino si presenta senza Moscati squalificato). Nel ‘deserto’ del Diana (che non ha visto il solito spettacolo sulle gradinate visto il gemellaggio che lega giallorossi e cremisi da decenni), nella prima delle due partite a porte chiuse per l’Osimana punita dopo le intemperanze del match contro il Matelica, ci pensa nel primo tempo Alessandroni su rigore (guadagnato da Triana per fallo di Tomassetti). Miglior regalo di compleanno non si poteva fare il bomber della scorsa Eccellenza che spiazza di destro Bucosse. Lo stesso Alessandroni poco prima aveva impegnato di testa il portiere cremisi all’intervento. Il Tolentino ci prova soprattutto con tiri da fuori. L’Osimana sfiora il raddoppio nel primo tempo con Triana, ma tarda troppo a concludere, poi nella ripresa la palla buona arriva sui piedi di Alessandroni, ma come una settimana prima contro la Sangiustese, a tu per tu con il portiere si fa ribattere il tiro. Il Tolentino impegna un paio di volte Santarelli. L’ultimo sussulto un colpo di testa di Mosquera a lato.