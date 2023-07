Osimo, 130mila Euro per Impianti Fotovoltaici e Autosufficienza Energetica Il Comune di Osimo investe in impianti fotovoltaici per produrre energia verde, rendendo immobili pubblici autosufficienti. Nel 2023 saranno spesi 130mila euro per nuovi impianti. Il sindaco sottolinea l'importanza della sinergia tra i soci per affrontare le sfide del futuro.