"OSIMO: A PopUp! Muri come Tele con StenLex: Mostra d'Arte Urbana al Palazzo Gallo"

Lavori in corso per l’opera che in questi giorni il duo StenLex sta ultimando nella facciata dell’officina Graciotti gomme in centro, in piazza Rosselli a Osimo, con la tecnica stencil poster che li ha resi celebri in tutto il mondo. Uno romano, l’altro tarantino, il primo è un lui, l’altro è una lei, entrambi del 1982 tra i più noti street artist italiani, consacrati anche all’estero. L’arte in questi giorni sta uscendo da palazzo appropriandosi degli spazi centrali e non solo più vissuti dagli osimani. Il loro lavoro rientra infatti in "Urban Art. PopUp! Attitude", l’esposizione che fino all’8 ottobre annovera oltre 20 artisti e 70 opere al piano nobile del settecentesco Palazzo Gallo.

L’iniziativa, curata da Monica Caputo e Gian Guido Grassi, ha inaugurato il "PopUp! Festival", tra le prime realtà italiane a promuovere, da ormai quindici anni, una generazione di artisti e lavorare nello spazio urbano con una rinnovata idea di arte pubblica in grado di influenzare l’immaginario collettivo e cambiare il volto delle città. Il percorso espositivo racconta le varie declinazioni dell’arte urbana, attraverso quattro focus monografici e una sezione storica, partendo dall’anima più ribelle e sociale propria dei graffiti fino a quella monumentale propria delle manifestazioni istituzionali più recenti. Le espressioni artistiche presenti nella mostra si rifletteranno nelle opere d’arte urbana contemporanea realizzate appositamente per la città: dal mercato coperto pubblico alla hall di ingresso del tiramisù che porta al centro, dalle facciate di un capannone industriale agli interni di una casa di riposo, fino alle bacheche in ferro battuto che accolgono una "Street gallery".