Osimo a tutta rotatoria Fioccano disagi e critiche

Procedono i cantieri per rinnovare gli asfalti delle rotatorie più grandi a Osimo. Terminati gli interventi a Campocavallo, ieri i lavori si sono spostati alla rotatoria del Crocifisso, appena terminate le lezioni scolastiche così da limitare i disagi al traffico in uno snodo viario centrale ma la "rivoluzione" ha innescato inevitabili polemiche e disagi. Il bivio è stato completamente chiuso al traffico per consentire un intervento più celere e in sicurezza. In direzione Ancona-Macerata i mezzi pesanti devono svoltare per via Flaminia II, gli altri mezzi possono proseguire fino a via Recanati e le strade intere del rione Sacra Famiglia. Sulla direttrice opposta, i mezzi pesanti da Padiglione devono svoltare per Campocavallo, gli altri veicoli possono salire in città passando per zona San Carlo e Sacra Famiglia, fino al maxiparcheggio, non oltre. Chi scende dal centro storico all’altezza dei Tre Archi deve svoltare per via Guazzatore mentre in via Cesare Battisti solo per raggiungere le intersezioni con via Olimpia e via Onofri. "E’ il cantiere più delicato, dopo il quale si proseguirà sulla rotonda dei Tre Archi e infine quella di Borgo San Giacomo, per le quali si valuteranno successivamente le modifiche alla viabilità", ha detto il sindaco Simone Pugnaloni. La viabilità è andata in tilt su via Colombo. "E’ mancata un’adeguata comunicazione e segnalazione della viabilità alternativa predisposta dall’amministrazione", polemizza il consigliere delle Liste civiche Sandro Antonelli. Diversi i disagi a cittadini e attività commerciali. Un negozio non riaprirà fino alla prossima settimana, quando i lavori dovrebbero finire: "Per lavori stradali non opportunamente comunicati, il negozio di Osimo resterà chiuso fino a Osimo", informano da Biologicamente. Il disagio si è sommato a un altro, dovuto alla chiusura dei Tre archi per il danneggiamento post alluvione. Le ambulanze devono fare un giro pericoloso per raggiungere l’ospedale e residenti e commercianti della zona lamentano molto la situazione. Il caso approderà in Consiglio comunale con una doppia interrogazione. Altri interventi di manutenzione saranno poi effettuati nell’ambito di un maxi appalto da due milioni di euro che il Comune ha previsto con il bilancio di previsione 2023 e che coinvolgeranno oltre 20 strade cittadine già annunciate nei mesi scorsi. Si ricorda che riasfaltature sono state svolte quest’anno in via San Paterniano, via Osteriola, via Colle San Biagio e, grazie ad Astea, riguarderanno a breve anche in via Flaminia I, via San Biagio e Molinaccio.

Silvia Santini