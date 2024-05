Osimo al secondo posto: "Una vittoria del gruppo"

1

OSIMO

3

Parziali: 15-25, 22-25, 25-21, 23-25

Arbitri: Albergamo e Saudelli

Osimo blinda la seconda posizione che significa playoff. La formazione di Pascucci non si lascia sfuggire l’occasione di chiudere i conti nel palazzetto di Forlì con una giornata di anticipo dalla fine della stagione regolare. Osimo coglie così un traguardo storico dopo averlo sfiorato in passato nella vecchia B1, con la possibilità di salire in A2 con Valter Matassoli in panchina. Adesso i "senzatesta" potranno giocarsi le chance di accesso per l’A3 nei playoff, al termine di una cavalcata importante di vittorie nella regular season (otto di fila negli ultimi due mesi). L’ultima sabato a Forlì, dopo un match tirato, con i biancoblu capaci di andare sul doppio vantaggio per poi subire il rientro dei locali. Poi nel quarto set l’allungo decisivo dove Osimo è riuscito a vincere ‘’una partita molto complicata - il pensiero di coach Roberto Pascucci -. La buona partenza al servizio nel primo e un grande cuore che i ragazzi hanno messo in campo nel secondo set ci hanno permesso di andare sul doppio vantaggio. Poi abbiamo sofferto tantissimo in ricezione nel terzo set, ma nel quarto siamo stati bravi a fare gruppo e a stare uniti. Non era facile perché comunque per loro era l’ultima speranza per agguantare la salvezza mentre noi avevamo il peso di dover vincere per avere la matematica dei playoff. Che abbiamo centrato. Questo era l’obiettivo di questa partita e penso che ce lo meritiamo per il percorso che abbiamo fatto di raggiungere questi playoff che erano il nostro obiettivo da inizio anno".