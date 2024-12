Osimo, al teatro La Nuova Fenice l’Accademia d’Arte Lirica

Prende il via oggi al Teatro La Nuova Fenice la serie di sei concerti che avranno come protagonisti i solisti dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo. Si tratta di giovani cantanti provenienti da dieci paesi e tre continenti, che hanno scelto l’istituzione marchigiana per perfezionare il proprio talento. Farà musica con loro un gruppo di autorevoli musicisti, pianisti e direttori d’orchestra. Questo pomeriggio (ore 18) è in programma il tradizionale ‘Canto di Natale’, dedicato a Giacomo Puccini e alle musiche tradizionali del periodo natalizio. Seguirà, domenica 26 gennaio, ‘Romanticismi’, con arie, duetti d’opera, romanze da salotto e canzoni. Domenica 16 febbraio spazio a ‘Vasto teatro è il mondo’, che offrirà una rassegna di scene d’opera tra Settecento e Ottocento. Gli altri concerti sono previsti il 30 marzo (‘Poeti all’Opera’), il 13 aprile (iI canti della loro terra’) e il 7 giugno (‘Opera in concerto’).