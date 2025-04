Osimo, al teatro La Nuova Fenice in scena i Canti internazionali

Canti internazionali protagonisti oggi (ore 18) al Teatro La Nuova Fenice di Osimo. Sul palcoscenico i giovani solisti dell’Accademia d’Arte Lirica, i quali proporranno ‘I Canti della loro Terra’, un evento dedicato alla musica popolare dei loro Paesi di provenienza, ma anche una festa dedicata al folklore delle varie nazioni, con canzoni tradizionali. Con Ettore Papadia al pianoforte, prenderanno parte al concerto sedici solisti provenienti da Azerbaijan, Cina, Colombia, Corea del Sud, Georgia, Giappone, Italia, Russia, Ucraina. Sarà l’occasione per conoscere musiche e costumi da tutto il mondo, in un viaggio tra tre differenti continenti. Biglietti disponibili al costo di 10 euro l botteghino del teatro dalle ore 16 fino all’inizio del concerto. Per informazioni: 0719307050.