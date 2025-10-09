Osimo, al via un’altra sfida: "Stessa voglia ed entusiasmo"

Sabato si riparte. Con Osimo in pole position nella B maschile. Cambia il girone, ma non le ambizioni della squadra osimana che vorrà essere protagonista in questa stagione nel girone D dove, a differenza dell’annata passata, non ci saranno le formazioni umbre, ma emiliane, oltre alle squadre marchigiane e alle altre due anconetane, Castelferretti e Loreto.

Fra due giorni lo start al campionato, in trasferta per Osimo (a Ravenna) che qualche mese fa ha vinto prima la stagione regolare e poi i playoff con tanto di promozione in A3 rinunciando poi, seppur a malincuore, alla nuova categoria.

"Ripartire. Con la stessa voglia ed entusiasmo e con maggiore consapevolezza". Questo il leit motiv nella presentazione della stagione 2025/2026 della Volley Libertas e Volley Young Osimo, le massime espressioni del volley osimane, presentate nel fine settimana al PalaBellini. Il dg Valter Matassoli in apertura, visibilmente emozionato, ha rimarcato alcuni aspetti fondamentali nel lavoro di squadra: la pazienza e la dedizione, presenti in entrambi gli ambiti. Il direttore sportivo Amedeo Gagliardi ha illustrato le novità nel vivaio maschile e il nuovo tecnico della prima squadra Giacomo Giganti.

Le novità non mancano neanche in squadra. Il responsabile tecnico del femminile, Francesco Petrella invece ha presentato le compagini femminili della Volley Young: dal giovanile alla prima squadra. Quest’ultima prenderà parte al campionato di D. Un PalaBellini vestito a festa per l’occasione, con la presenza di autorità politiche e sportive, che ha visto la presentazione di tutto il movimento pallavolistico osimano, in forte crescita ed espansione, per un progetto a 360° che presenta per la stagione che sta per iniziare alcune significative novità. Come quella del sitting volley, presentata dal dirigente Francesco Leoni, insieme a Roberto Novelli, vice presidente Cip Marche, che la società biancoblu vuole proporre, iniziando con un percorso all’interno delle scuole all’insegna dell’inclusione.

A chiudere sono state consegnate delle targhe ricordo per tutti coloro, custodi, dirigenti e allenatori, che in questi anni hanno contribuito alla crescita della società. In primis a Luca Pettinari, cresciuto nel giovanile della Volley Libertas e passato con successo nel ruolo di arbitro. Poi Iuri Carletti, Roland Dervishi, Omero Guercio, Damiano Scarponi, Amedeo Gagliardi, Luca Giuliodori, Marta Zandri, Laura Capodaglio, Corrado Gambini, Matteo Palmieri, Francesco Petrella, Ersilia Siano ed Elena Violi.