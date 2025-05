Osimo al voto, i tre candidati contro: "il genocidio a Gaza"

Al Barigno street bar di via Vescovara è arrivata la presa di posizione sul genocidio in Palestina dei tre candidati a sindaco che, pur non essendo presenti, hanno inviato esponenti per annunciare che porteranno e voteranno in uno dei primi Consigli comunali la mozione contro il genocidio di Gaza promossa dal coordinamento Amicizia Italia Palestina. Nel corso della serata è stato anche presentato il progetto Gaza cola per la ricostruzione dell’ospedale di Al-Karama a Gaza. "La serata è stata organizzata anche per calendarizzare il prima possibile la discussione della mozione – ha detto David Monticelli del coordinamento -. Siamo contenti, i rappresentanti delle istituzioni locali sono le più vicine ai cittadini e si spera che possano fare pressione a livello nazionale".