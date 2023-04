Osimo, alle ‘Conversazioni d’autore al Campana’ "Cuore, patria e volo" di Paolo Pesaresi

La rassegna ‘Conversazioni d’autore al Campana’ oggi (ore 18.15) a Palazzo Campana di Osimo presenta il volume di Paolo Pesaresi ‘Cuore, patria, volo’, che esce in coincidenza col centenario dell’Aeronautica Militare e dell’80° anniversario dell’Anr (Aeronautica Nazionale Repubblicana). Un’opera senza uguali nel settore, che costituisce un ampliamento sulla più recente e accurata ricerca storica e fotografica del 2° Gruppo Caccia Anr (194345) che operò in difesa dei cieli italiani in condizioni sempre più complesse. Moderato dallo storico Sergio Sparapani, l’incontro avrà tra gli ospiti il generale Gianni Amadio, presidente Associazione Arma Aeronautica Marche, il maresciallo Pasquale Lucarelli, presidente Associazione Arma Aeronautica Ancona e il colonnello Giovanni Santilli, direttore Museo Storico Aeronautico di Loreto.