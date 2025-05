Osimo alle urne, oggi si continua. L’affluenza è in leggero calo. Si vota per il 18esimo sindaco

La prima giornata di voto è appena terminata e oggi gli osimani sono chiamati a recarsi alle urne fino alla chiusura delle 15 per eleggere, a solo un anno di distanza, il 18esimo sindaco. Attorno alle 10.30 ieri aveva già votato al seggio 2 della scuola primaria "Bruno da Osimo" in centro storico la candidata del centrosinistra Michela Glorio che può contare su una larga coalizione formata da otto liste: Partito democratico, Movimento 5 stelle, Energia Nuova, Ecologia e Futuro, Michela Glorio Sindaco, Uniti per Glorio, OsiAmo e Popolari per Osimo. Poco dopo, verso le 11, ha infilato la scheda nell’urna del seggio 32 alla scuola primaria "Marta Russo" la candidata del centrodestra Michela Staffolani che corre con il sostegno di Fratelli d’Italia, Rinasci Osimo e una terza lista civica, Viva Osimo. Il terzo candidato sindaco Francesco Pirani (che ha votato quasi in contemporanea nel seggio 5 a Casenuove) è sostenuto da tre liste: Pirani sindaco, Osimo al Centro e Progetto Osimo. L’affluenza alle 19 ieri si è fermata a 30,71 per cento, in diminuzione rispetto allo stesso orario del primo turno di sei anni fa (32,56). Impossibile compararlo con il dato di un anno fa quando in concomitanza si votava anche per le Europee. Una delle maggiori preoccupazioni dei candidati è proprio l’astensione dei concittadini, richiamati alle urne in netto anticipo rispetto ai cinque anni di governo previsti. La giornata ieri è trascorsa senza particolari intoppi, anche con lunghe file su diverse sezioni in alcuni orari. C’è tanta attesa oggi per l’elezione del sindaco in seguito al commissariamento della città scattato a dicembre dopo i cinque mesi di amministrazione Pirani, motivo per cui la campagna elettorale, chiusa con le conviviali di venerdì sera, è stata aspra e spesso ha assunto toni rancorosi tra le parti. Glorio oggi seguirà lo scrutinio dalla sede elettorale a San Biagio, Staffolani da quella di FdI lungo corso Mazzini e Pirani dalla sua di fronte al Comune. In caso di ballottaggio la città tornerà alle urne domenica 8 e lunedì 9 giugno negli stessi orari.

Silvia Santini