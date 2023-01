Osimo, altro fine settimana di controlli in città

i controlli

Osimo – Su disposizione del questore Cesare Capocasa, il consueto servizio integrato di controllo del territorio effettuato dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Osimo, assieme ai militari della Compagnia dei Carabinieri e alla Polizia Locale, nella serata di sabato appena trascorsa è stato dedicato non solo a vigilare su un centro storico frequentato da giovani ma anche le strade. La pioggia ha funto da deterrente alla movida. Sono stati 71 gli individui controllati e 14 i veicoli. Nove le sanzioni per altrettante violazioni al Codice della strada che sono state elevate nel costante presidio della sicurezza stradale. 14 invece i pregiudicati posti sotto controllo. Sottoposti a verifica due locali nel periodico monitoraggio per il mantenimento delle condizioni di legge per poter somministrare cibi e bevande agli avventori.