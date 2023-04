Osimo (Ancona), due giorni di maxi controlli in città

Osimo (Ancona), 15 aprile 2023 – Due giorni di intensa attività per il commissariato di polizia di Osimo. Giovedì sera, con l’ausilio anche di due pattuglie di rinforzo del Reparto prevenzione Crimine di Perugia, gli agenti del vicequestore aggiunto Samuele Rossi hanno intensificato ulteriormente la presenza di equipaggi nell’intero circondario.

Questo ha consentito l’identificazione di 62 individui (di cui 8 pregiudicati) e 41 veicoli, oltre a permettere di tenere adeguatamente sotto controllo l’intera area perlustrata, inclusa la stazione ferroviaria di Osimo. Lì sono stati vigilati gli ultimi tre treni serali, controllando alcuni passeggeri in arrivo e partenza, senza riscontrare irregolarità di sorta. Anche gli automobilisti sono stati sensibilizzati al pieno rispetto delle regole della circolazione stradale. In questo ambito, è stata eseguita una sanzione per guida di un veicolo senza la prescritta revisione e notificato un provvedimento di revoca biennale per aver guidato un veicolo già sottoposto a sequestro.

Ieri pomeriggio invece si è svolto il consueto il servizio congiunto della Polizia di Stato di Osimo assieme ai militari della locale Compagnia carabinieri e agli agenti della Polizia locale. Il controllo del territorio interforze, appositamente ideato per evitare che nel fine settimana si creino occasioni di turbativa per la popolazione e i fruitori dei locali ed esercizi commerciali del centro cittadino, punta ad arginare eventuali episodi di “mala movida” fin dall’orario dell’aperitivo.

Il pattugliamento svolto dagli operatori, così come i tre posti di controllo nelle arterie extraurbane più importanti, hanno impedito che sorgessero criticità o turbative di sorta. Durante il presidio sono state identificate complessivamente 86 persone (di cui 13 pregiudicati) e nella concomitante attività finalizzata a garantire anche il costante rispetto del Codice della strada sono stati monitorati 24 veicoli e contestate otto sanzioni amministrative, tra mancanza di certificato di revisione e sosta selvaggia in piazza del Comune.