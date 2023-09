OSIMO: Anziana cade su sampietrini sconnessi: "Fate i controlli"

E’ l’ennesima chiamata che il Comune di Osimo riceve per una caduta su sampietrini sconnessi. "Sarebbe opportuno controllare il marciapiede in via Giulia, ho fatto una bella caduta causa selciato sconnesso. Controllare tutta la piazza dell’acquedotto e strade adiacenti. Non aspettiamo che qualcuno si faccia male di brutto. Sono andata all’ospedale. La prossima volta camminerà a testa bassa", ironizza l’anziana osimana caduta a terra e soccorsa da alcuni passanti pochi giorni fa.

La signora ha deciso di non sporgere denuncia nei confronti del municipio ma gli scorsi anni aveva dovuto fare i conti con alcune richieste di risarcimento. In diversi si sono accodati alla protesta pubblica della donna denunciando lo stato di alcune strade: "Venite a fare un giro in Orti Traiani, una traversa di via Cappuccini. Camminare a piede è impossibile per le buche che ci sono". In alcuni tratti la pavimentazione del centro osimano non sarebbe sistemata a dovere, un biglietto da visita importante ma trascurato che ferisce l’occhio dei passanti a livello estetico e che è stato spesso oggetto di polemiche a volte tanto aspre da poter arrecare danni anche, appunto, a livello legale.