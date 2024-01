Osimo, cani poliziotto a scuola per educare alla legalità

Osimo, (Ancona), 28 gennaio 2024 – È stato un fine settimana dedicato ad una attività di prevenzione capillare e rafforzata, in aggiunta all’ordinario servizio di controllo del territorio svolto dalle volanti, è stato quello che ha impegnato gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato che assieme ai militari della Compagnia Carabinieri e agli agenti della Polizia Locale hanno vigilato il centro cittadino e la periferia con un servizio integrato disposto dal Questore della Provincia di Ancona Capocasa d’intesa con il Prefetto Ordine per arginare e contrastare ogni forma di criminalità, in particolare spaccio di droga ma anche reati predatori o episodi violenti che destano inevitabile allarme sociale.

Gli operatori hanno quindi perlustrato con attenzione le vie e le piazze del centro storico e i noti luoghi di aggregazione di giovani per scoraggiare assembramenti molesti o situazioni di degrado urbano, per la maggior parte legati al consumo di alcolici e di droghe. Nel contempo sono stati controllati gli avventori di diversi esercizi pubblici ed effettuati posti di controllo nelle prime periferie cittadine per verificare il rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale. Complessivamente sono state identificate 106 persone di cui 13 gravate da pregiudizi di polizia; sono stati altresì controllati 5 esercizi pubblici senza rilevare irregolarità e 4 conducenti sono stati sanzionati per altrettante violazioni al Codice della Strada. Nella convinzione che i percorsi di educazione alla legalità intrapresi nelle scuole osimane di ogni ordine e grado, in accordo con i Dirigenti scolastici che hanno aderito al progetto proposto dal Questore Capocasa “Educhiamo Insieme alla Legalità”, siano una forma primaria di attività di prevenzione alla devianza, i poliziotti, nella settimana appena conclusa hanno incontrato gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado di Osimo Stazione, del Comprensivo “Bruno da Osimo”.

Con i ragazzi della scuola secondaria di primo grado sono stati affrontati temi di estrema attualità e di grande interesse che hanno spaziato dall’uso consapevole del Web e dei Social media, ai pericoli connessi al gioco online e agli effetti tutt’altro che virtuali per le vittime del cyberbullismo. Ai bambini delle ultime classi della scuola primaria, che si preparano ad affrontare l’importante passaggio alla Scuola secondaria di primo grado, l’incontro ha avuto lo scopo di avvicinarli alla figura del poliziotto, che è al servizio della comunità, al quale potersi rivolgere per qualsiasi problema e difficoltà. L’entusiasmo dei bambini è salito alle stelle durante l’esibizione dei cani poliziotto antidroga Hermae e Edox e del pastore tedesco Rick, addestrato per i servizi di ordine pubblico.