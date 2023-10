Osimo: caos viabilità, Conerobus valuta soluzioni

Erano tanti mercoledì sera i cittadini che hanno voluto partecipare all’incontro a Osimo Stazione per discutere della viabilità stravolta con l’apertura del supermercato Oasi lungo la statale 16. Mercoledì alle 18 proprio lì di fronte ci sarà un picchetto. Presente all’incontro Andrea Prosciutti della Conerobus che si è messo a disposizione della cittadinanza per riuscire a trovare una soluzione per i tanti ragazzi che prendono la Linea N la mattina e che, con la chiusura di via Flaminia I, entrano in aula in ritardo. "Abbiamo positivamente appreso che il secondo step dei lavori di via Flaminia I sarà a senso unico alternato con l’ausilio semaforico, quindi in parte l’amministrazione ha ascoltato le nostre istanze ma la cittadinanza si è resa disponibile ad aspettare fino al 24 novembre, termine della chiusura della strada indicata nell’ordinanza della Provincia – dice Monica Bordoni per il comitato Salute e ambiente -. Problematica la nuova viabilità a seguito della chiusura del bivio tra via Sbozzola e la statale 16 per la realizzazione della nuova rotatoria e, non da ultimo, con l’apertura dell’Oasi gli automobilisti saranno obbligati a raggiungere la rotatoria di San Rocchetto o peggio girare all’interno del parcheggio della stazione per invertire il senso di marcia".