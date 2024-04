Osimo, completati i lavori su via Aldo Moro: nuovi marciapiedi, asfalto e piantati altri alberi

E’ stata completata la manutenzione di via Aldo Moro per la sicurezza di pedoni e automobilisti, con l’abbattimento dei pini che, con le loro radici, avevano rovinato marciapiede e strada in un quartiere densamente abitato e con diversi servizi e attività commerciali. "Con un investimento di 200mila euro abbiamo rifatto tutto l’asfalto di via Moro dalla rotatoria fino al campetto di quartiere nella zona a valle – afferma il sindaco -. Rinnovato anche il marciapiede e ripiantati 10 esemplari arborei lungo la strada, dei cercis siliquastrum che non compromettono l’asfalto, altri 10 ne sono stati piantumati nella piccola area verde ludica del rione e 20 fra tigli, bagolare e aceri nel vicino e nuovo parco ’Antonio Luna’ di via Vicarelli. Nei giorni scorsi è stato completato un altro intervento di manutenzione tanto atteso, quello dell’angolo panoramico all’incrocio tra le vie Costa del Borgo, Fonte Magna e Giulia". Entro fine maggio sarà chiuso il maxi cantiere ai sottoservizi che si è spostato da via Flaminia I a via don Sturzo, dove comunque è garantita la viabilità. Su via Flaminia I dalla prossima settimana entreranno in funzione i 19 nuovi punti luce che illumineranno la strada che esce da Osimo fino al bivio con via Sbrozzola. Dal 29, salvo imprevisti, partirà il cantiere per asfaltare tutta via Flaminia I.