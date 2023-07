OSIMO, Danni del maltempo, Astea interviene per ripristinare la viabilità

Il maltempo dell’altro giorno ha causato danni anche in Valmusone. Astea conta di sistemare tutto in pochi giorni. Si è aperta una voragine nella rotatoria tra via Colombo e via Ungheria, all’altezza del primo ingresso del centro commerciale all’ex consorzio agrario. Ha ceduto la volta a botte di una vecchia fognatura aprendo una buca pericolosa sulla carreggiata, di dimensioni tali da richiedere l’intervento immediato dell’ufficio tecnico e della polizia locale. Sul posto si sono messi subito al lavoro gli operatori di Astea per ripristinare il danno alla rete fognaria e alla sede stradale. "La viabilità sta subendo delle modifiche ma l’incrocio non viene interdetto – spiega il primo cittadino -. I veicoli che arrivano da via Ungheria devono utilizzare la rotatoria posizionata di fronte al Conad, poco dopo quella danneggiata, per procedere in direzione Ancona facendo inversione. I veicoli che vengono da via Colombo per proseguire in direzione Macerata dovranno svoltare a destra in via Ungheria e utilizzare la rotatoria del Borgo per fare inversione e tornare indietro sempre su via Ungheria e poi via Montefanese". Tante le chiamate ai vigili del fuoco. Smottamento in centro a Filottrano dove una famiglia è impossibilitata ad accedere alla propria abitazione. Sul posto i vigili.