Osimo, di scena il big match. Arriva la capolista Ancona

E’ un derby che conta per la classifica anche se siamo solo alla seconda giornata di ritorno. Quello che si giocherà domani a Osimo (ore 17.30) dove salirà Ancona.

I "senzatesta" hanno già messo alle spalle, nella scorsa giornata, il turno di riposo e bisognerà vedere come torneranno in campo dopo la lunga sosta.

"Sarà una partita molto impegnativa e sentita, contro una squadra esperta – le parole di Roberto Pascucci, coach di Osimo –. Si giocherà sui dettagli, conterà l’approccio mentale". Ancona alla prima di ritorno ha ritrovato il primo posto in classifica. Prezioso il successo netto contro Macerata e la concomitante sconfitta di Castelferretti a Ferrara, con i castelfrettesi ripresi in vetta dai dorici.

"Non era semplice ripartire dopo un mese di pausa – evidenzia Dore Della Lunga, coach di Ancona -. Ma esclusi i primi minuti ho visto una squadra attenta e quasi sempre sul pezzo. Credo che su alcune cose semplici possiamo ulteriormente migliorare. Ci lavoreremo. Abbiamo messo in difficoltà la Paoloni, grazie a un ottimo servizio e a un efficace attacco. Non era affatto scontato. Bene questi tre punti, ma non guardiamo la classifica. E’ una cosa che faremo solo alla fine".

E adesso arriva il derby di Osimo.

"Ogni partita, d’ora in avanti, sarà per noi la più importante dell’anno. A Osimo sarà una gara difficile. Sono forti e potranno sfruttare il fattore casa. È uno scontro diretto, fra due compagini in alto in classifica. Cercheremo di giocarcela a viso aperto".