Osimo domina Genzano nei playoff B maschile: vittoria netta per la promozione in A3

3

GENZANO

0

Parziali: 27-25, 25-22, 25-18

LA NEF RE SALMONE VOLLEY LIBERTAS : Rosa 1, Colaluca, Cremascoli 3, Maretti 14, Gori, Cursano, Chiarini, Melonari 1, Stella A. 14, Silvestroni 6, Carotti 7, Boesso 13, Stella F. All. Pascucci.

BCC COLLI ALBANI GENZANO: Amici, Sablone 12, Casini 2, Paolucci 1, Antonucci 8, Selis, Mattiello, Morazzini, Indiati, Mancini 3, Della Rosa 6, Recupito, Anellucci 5, Canto 2. All. D’Alessio.

Arbitri: Forte - Aleo

Come si dice e avviene spesso la Coppa è diversa dal campionato.

Lo è stato anche stavolta. Dopo i due ko in coppa contro Genzano, Osimo alla terza non sbaglia.

Nella gara di andata dei playoff di B maschile per l’A3 i senzatesta schiantano in tre set i laziali aggiudicandosi nettamente gara 1.

Insomma buona la prima per la Nef Re Salmone Volley Libertas Osimo, un match a senso unico. Gli osimani scenderanno sabato a Genzano con l’obiettivo di cogliere l’A3. I biancoblu dovranno ottenere almeno 2 set per riuscire a conquistare una storica promozione in A3, o un set per giocarsi poi il tutto per tutto al golden set. L’ace di Maretti decide ai vantaggi il primo set.

Nel secondo set un Boesso in stato di grazia lancia Osimo al doppio vantaggio con la complicità del muro firmato dalla coppia Carotti-Stella. Nel terzo parziale dopo un approccio migliore dei laziali, Osimo recupera e con Silvestroni mettono la freccia (12-9).

L’ace di Boesso vale il 15-11 e poi la frazione diventa un monologo degli osimani chiudendo la sfida grazie alla schiacciata di Carotti.

Un 3-0 netto che vale un mattoncino importante per l’A3 anche se non bisognerà sbagliare la gara.

"Ci tenevamo a fare bene in questo esordio in casa – afferma coach Pascucci -. Avevamo ancora le due partite perse in Coppa Italia che ci giravano in testa e quindi cercavamo un riscatto. Penso che il riscatto sia venuto. È stata una grande prestazione di gruppo. Oggi la squadra ha dimostrato che dove non arrivavamo in un fondamentale, c’era poi il fondamentale successivo con il quale riuscivamo a sopperire a qualche difficoltà. Abbiamo preparato la partita su certi aspetti che siamo riusciti a mettere in pratica e i risultati si sono visti".

Adesso Osimo è chiamata a compiere l’ultimo sforzo per centrare il grande obiettivo dell’A3.