Osimo, due milioni di euro per rifare gli asfalti Ecco nuovi marciapiedi

Ci sono due milioni di euro a bilancio a Osimo per il rifacimento degli asfalti solo nel 2023. In partenza via San Paterniano per 110mila euro, via Colle San Biagio (150mila), via Osteriola 150mila, via San Biagio sempre per 150mila e poi quattro rotatorie da 164mila euro e il rifacimento della mura di via Vecchia Fornace per 95mila. "Per quanto riguarda le asfaltature non abbiamo ancora definito tutto il programma da fare con quei fondi, lo faremo durante l’anno a seconda delle esigenze", afferma l’assessore ai Lavori pubblici Flavio Cardinali. Per quanto riguarda i marciapiedi, confermati i nuovi in via IV novembre, Montefanese e Marco Polo (150mila euro) e poi il posteggio di San Paterniano e quello di San Biagio (60mila in tutto). "Previsti il restyling del Foro Boario e del San Marco oltre che dei Tre Archi, per un importo rispettivamento di un milione, 400mila euro e 250mila", aggiunge l’assessore. Confermati anche i due milioni di euro per il restauro del palazzo municipale e di quello dell’ex Eca.