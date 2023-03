Osimo è la capitale della Tirreno-Adriatico

di Michele Carletti

Osimo Spettacolo. Non si può definire in altro modo la tappa di ieri, la sesta e penultima della 58ª Tirreno-Adriatico, da Osimo Stazione a Osimo. Spettacolo di bici e campioni con il traguardo di piazza del Comune che non tradisce mai le attese. Un altro campione a sfrecciare davanti a tutti. Stavolta è Primoz, in tutti i sensi, Roglic che spiana i ’muri’ e poi il pavè infilando la terza vittoria di fila in questa edizione della corsa dei due mari. Da Tortoreto giovedì alla salita su per Sassotetto di venerdì e ieri a Osimo: lo sloveno della Jumbo-Visma, d’azzurro vestito, leader della generale, mette ancora tutti d’accordo, dopo 193 chilometri e tremila metri di dislivello, consolidando e rafforzando ancora di più il primato in classifica. La Tirreno-Adriatico 2023 ormai è sua. A vincere non solo Roglic (davanti a Geoghegan Hart, Almeida, Mas Landa e l’italiano Ciccone), ma il ciclismo in generale e chi ha voluto questa tappa, in primis il sindaco di Osimo, Simone Pugnaloni, presente al via, in ammiraglia durante la gara e poi sul palco delle premiazioni al traguardo. A gustarsi una giornata di festa e di ciclismo pedalato prevalentemente sul territorio osimano. Iniziata al mattino dove c’è già un buon numero di appassionati alla partenza di Osimo Stazione, a caccia di un autografo e di una foto con i campioni che sfilano, chi da soli e chi in gruppetto, verso il foglio firma. Anche il meteo è clemente. C’è il sole a baciare la variopinta carovana e il vento piuttosto fastidioso al mattino si attenua con il passare delle ore. Tanta la gente alla partenza, ma anche lungo il tracciato, ma soprattutto nei quattro muri che caratterizzano questa penultima tappa, forse la più dura, con pendenze anche del 22%, di sicuro quella decisiva: da Offagna all’Abbadia, poi su per San Valentino e la Costa del Borgo, su quel pavè che ricorda le classiche del nord dove la fatica si fa sentire, dove si screma il gruppone, giro dopo giro, chilometro dopo chilometro, e poi via Olimpia e il finale in pavè, tra salita e discesa lungo il corso e la piazza senzatesta. Lungo il tracciato si è vista anche la pappagallina Franky, tanto amica del compianto Michele Scarponi. E nei pressi dell’arrivo, tra il pubblico, c’era anche il padre di Michele, Giacomo Scarponi.

Ma gli applausi non mancano. Per tutti. Per i primi a passare, ma anche per gli ultimi, quelli che precedono di pochi metri il fine corsa giunti a quasi mezz’ora dal primo. Perché questo è il ciclismo, uno sport che unisce tutti, dai piccoli ai grandi, con famiglie a bordo strada ad attendere il campione di turno sfrecciare o arrancare in salita. Alcuni corridori, nell’ultimo giro, stremati dalla fatica e con l’acido lattico nelle gambe a mille, cercano di evitare il pavè passando dietro ai paletti del centro città. Segnale di una tappa che ha lasciato il segno nelle gambe e nel fisico degli atleti, forse ancora di più di quella definita ‘’regina’’ di venerdì con l’arrivo nei pressi di Sassotetto, nel Maceratese. Lo pensano i tanti appassionati accorsi sulle strade osimane, ma anche i protagonisti in sella. Dal vincitore al primo italiano in classifica, l’abruzzese Giulio Ciccone della Trek-Segafredo, quinto della generale che racconta di "una tappaccia veramente, una delle più dure che mi ricordo degli ultimi anni. Percorso durissimo, fatto a tutta dall’inizio alla fine". Quel culmine della manifestazione che oggi toccherà San Benedetto del Tronto e l’Ascolano.