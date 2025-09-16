Osimo, ecco la stagione di prosa. La Nuova Fenice parte con Stein

Sei titoli in abbonamento in doppia serata, più altri cinque dedicati ai più piccoli e alle famiglie e sei fuori abbonamento, compongono il cartellone 2025-2026 del teatro la Nuova Fenice di Osimo. Lo stesso teatro ieri pomeriggio ha accolto la presentazione. Apertura del cartellone di prosa l’11 e 12 novembre con il regista tedesco Peter Stein che dirige una compagnia di grandi talenti (Maddalena Crippa, Alessandro Averone, Sergio Basile, Gianluigi Fogacci, Alessandro Sampaoli, Emilia Scatigno) in "Crisi di nervi", tre atti unici di Anton Cechov, tornando ad uno dei suoi autori di riferimento. L’allestimento conterrà tutti gli elementi che caratterizzano le opere del grande maestro.

"Ti sposo ma non troppo" con Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta, che firma anche la regia, in scena il 3 e 4 dicembre, mescola con abilità la leggerezza della commedia con un mood romantico. Già approdato al grande schermo in una felicissima versione cinematografica nel 2014, la pièce arriva sui palcoscenici italiani in una nuova edizione aggiornata al tempo presente, ricca di emozioni e colpi di scena che vede in scena anche Fabio Avaro e Siddhartha Prestinari.

Il 13 e 14 gennaio la Nuova Fenice propone "Malinconico. Moderatamente felice", commedia scritta da Diego De Silva con Massimiliano Gallo che ne è interprete e firma la regia. Vincenzo Malinconico, l’avvocato d’insuccesso dalla carriera sgangherata e dalla vita sentimentale instabile (e forse proprio per questo gradita a chi non ama identificarsi con i vincenti), affida il racconto delle sue storie a un interprete capace come pochi di assimilare e rendere l’intima essenza di un personaggio letterario.

Alessandro Haber è protagonista, il 16 e 17 febbraio, di "La coscienza di Zeno", pietra miliare della cultura italiana del Novecento. "Anfitrione" invece è in scena il 14 e 15 marzo con l’interpretazione e la regia di un beniamino del pubblico, Emilio Solfrizzi, affiancato da una numerosa compagnia. Commedia fra le più note di Plauto, è modernissima, divertente e illuminante sulla percezione dell’altro.

A chiudere il cartellone il 19 e 20 maggio sono Valerio Binasco e Pamela Villoresi in "Circle Mirror transformation" di Annie Baker a Osimo in prima ed esclusiva regionale. Cinque sconosciuti si ritrovano in una anonima sala prove di provincia per un corso di teatro: così inizia la brillante commedia della Baker, tra le voci più originali della nuova drammaturgia americana e già premiata con il Pulitzer. La stagione osimana propone anche, fra novembre e febbraio, "Famiglia a teatro", cartellone di appuntamenti domenicali per tutta la famiglia. Completano il cartellone i sei appuntamenti fuori abbonamento con le proposte più interessanti del territorio.