Osimo fa il colpaccio e chiude seconda

0

OSIMO

3

PARZIALI: 20-25, 15-25, 20-25

La Nef aveva un solo obiettivo, la vittoria, per chiudere al meglio il girone di andata. E il successo è arrivato per la formazione di Pascucci che supera in tre set Ravenna, in trasferta, chiudendo al secondo posto il girone di andata dietro la sorprendente Sabini Castelferretti lontana appena due punti. Un’ottima prestazione per gli osimani che permette ai biancoblu di riscattarsi dopo la sconfitta contro Forlì della settimana scorsa, la prima in casa di tutta la stagione. Una vittoria in terra romagnola mai in discussione, con i ragazzi di coach Pascucci che trovano un’orgogliosa opposizione dei locali nel primo set. Nel secondo set è un monologo biancoblu, mentre nell’ultima frazione gli osimani faticano maggiormente all’avvio per poi concludere sul 20-25. "Serviva una reazione e c’è stata. Siamo stati molto bravi a tenere la partita in pugno nonostante fosse molto difficile" è il commento del coach Roberto Pascucci.