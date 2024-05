Osimo fa il colpaccio e sogna la promozione

Una Robur perfetta e sfrontata batte la Svethia Recanati in gara 1 della finale play off, serie C. E’ la prima sconfitta casalinga della corazzata di coach Di Chiara, che si deve arrendere alla precisione e alla grande concentrazione dei ragazzi di Castracani. Match preparato minuziosamente sul piano sia tecnico che fisico, che ha premiato le scelte osimane, la fisicità di Gianluca Tibs (uno dei migliori in campo) e la verve offensiva di Gianni Dubois, 22 personali a referto. Splendida la cornice di pubblico, degna della serie A, con quasi 2000 presenze sugli spalti. Una vittoria tanto meritata quanto difficile da pronosticare, che per ora porta l’inerzia della serie a favore degli osimani e che obbliga i recanatesi a colmare immediatamente il gap, prima di giocarsi gara 3 a Osimo. La dirigenza della Robur fa sapere che in caso di promozione la Robur disputerà regolarmente la B interregionale, senza alcuna intenzione di cedere il titolo sportivo, come accadde un anno fa. Questa sera alle 21,15, al PalaCingolani-Pierini, seconda sfida fra Svethia e Robur, con i padroni di casa svegliati bruscamente dopo la marcia trionfale della regular season. La Robur avrà tutto l’organico a disposizione e tanta voglia di sorprendere ancora, per poi giocarsi il primo match ball a Osimo.

Marcello Morichi