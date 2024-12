Osimo: governo cittadino sgretolato e rischio di finanziamenti persi per lavori incompiuti

La maggioranza si è sgretolata e con essa l’intero governo cittadino e Osimo paga pegno contando i danni che ha lasciato: i lavori incompiuti.

"Piove ma tanto a chi lo andiamo a dire, l’amministrazione non c’è", ha esclamato dal palco del teatro La Nuova Fenice martedì sera l’eclettico performer Cesare Catà avvertendo l’acqua che gli scendeva dalla testa mentre era a metà monologo. Ad assistere all’imprevisto, sconcertata, l’ex consigliera Argentina Severini: "La problematica era già ben nota, ma così in diretta, durante uno spettacolo, probabilmente non era mai accaduto".

Dopo il terremoto sarebbero stati effettuati solo interventi tampone, è ancora presente la rete sotto il soffitto, e l’amministrazione comunale avrebbe dovuto predisporre lavori definitivi, non messi a bilancio. Se non sarà fatto l’appalto entro il 31, rischiano di perdersi poi finanziamenti per opere molto importanti, come la scuola primaria di Campocavallo per cui in ballo c’è l’avanzo libero che, se viene perso, la prossima amministrazione, deve rifinanziare il progetto per quasi un milione di euro nel bilancio 2025-2027, il museo del Covo per 880mila euro e il palascherma (c’è il progetto esecutivo, rischio di revoca totale del finanziamento statale).

Il clima politico resta incandescente, nonostante l’arrivo del commissario Grazia Branca, in vista delle elezioni anticipate che hanno fatto riflettere molti. La presidente dell’istituto Campana Gilberta Giacchetti, ex coordinatrice delle Liste civiche da sempre, tra tutti afferma: "Nonostante non abbia avuto un ruolo attivo (non incarichi amministrativi) in questa Amministrazione appena decaduta, ho contribuito (sono stata tra le più votate tra i più di 200 candidati delle Liste civiche e Fdi) e sostenuto la stessa e il sindaco Francesco Pirani con l’obiettivo di far cambiare passo alla città di Osimo. Con dispiacere e in seguito alla chiusura del movimento del leader Dino Latini, probabilmente non sarò della prossima tornata amministrative".

L’ex vicesindaco Monica Bordoni tiene a precisare che il Comune è intervenuto tempestivamente su via Orti Traiani a seguito della voragine creatasi il 10 settembre scorso, predisponendo immediati lavori di messa in sicurezza. "La necessità di attendere la stabilizzazione del terreno ha portato a una momentanea sospensione delle operazioni. Purtroppo, l’alluvione sopraggiunta ha ulteriormente complicato la situazione. Tuttavia, desideriamo rassicurare l’ex consigliera Michela Glorio e i cittadini che entro la prossima settimana è già programmato un ulteriore intervento tecnico per procedere con i lavori previsti. La tempistica sarà rispettata e l’Amministrazione, seppure commissariata, sono certa che continuerà a monitorare attentamente la vicenda per garantire una risoluzione definitiva".