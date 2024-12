Osimo: Grazia Branca arriva come commissario prefettizio tra tensioni politiche e rincari Tari

Il commissario prefettizio Grazia Branca farà il suo ingresso fisicamente questa settimana a Osimo, città che fino alle elezioni di maggio potrà contare solo su decisioni e bilanci "tecnici". La politica però, dopo le dimissioni dell’ex sindaco Francesco Pirani, è più che mai accesa, anche ai piani alti, scossa in vista delle Regionali del prossimo autunno.

"Pirani è provato da mesi difficili, incomprensibili e irrazionali – dice il governatore Francesco Acquaroli – L’unica grande responsabilità che mi attribuisco è quella di aver voluto provare a dare ad Osimo una nuova stagione. Certamente questa vicenda non potrà restare senza conseguenze". Le sue parole sono abbracciate da tutta Fratelli d’Italia, il partito che ha sostenuto Pirani fino all’ultimo.

Intanto il centrosinistra scalda i motori per le elezioni, con l’ex candidata, forse riconfermata, Michela Glorio che commenta: "La politica richiede responsabilità e capacità di confronto, non solo con gli alleati, ma anche con le difficoltà che ogni amministratore deve affrontare".

Il disappunto in città viaggia su più fronti, anche sfrontati. In pieno centro sono comparsi striscioni con su scritto "Osimo tornerà dai suoi carnefici per un cavallo (o figlio) di...", lasciando poco all’immaginazione. In queste ore stanno arrivando gli avvisi Tari nelle case degli osimani con il rincaro del 7 per cento annunciato nel consiglio comunale. "Quest’anno è altissima, è aumentata. E’ una vergogna pagare così nonostante siamo stati definiti tra i migliori comuni ricicloni". L’ultimo regalo della giunta Pirani.

A bilancio erano stati inseriti 80mila euro che saranno spesi per i 350 nuclei familiari rientrati per requisiti Isee nel bando scaduto da poco per il pagamento della tassa rifiuti 2024. Preoccupato anche il Comitato alluvione Marche, costituito dopo le piogge intense del 18 e 19 settembre: "Non abbiamo mai parlato per non intrometterci e per non condizionare in alcun modo le delicate decisioni dei singoli attori – dice il portavoce, l’osimano Andrea Pesaresi -. Esprimiamo però tutta la nostra delusione visti i grandi problemi di molti cittadini dopo l’alluvione del settembre scorso. Mancherà un riferimento importante come il sindaco, proprio ora che saranno dati ai comuni i denari da distribuire ai cittadini? Rialzati Osimo. Il Comune di Numana sta organizzando uno sportello unico per la presentazione delle domande di ristoro danni da alluvione. Entro la prossima settimana organizzeremo un incontro con i tecnici della regione per fornire tutte le indicazioni utili".

Il Natale poi è partito grazie alla Confcommercio, in centro, seppur in maniera tiepida considerato il poco tempo a disposizione e cresce la polemica nelle periferie rimaste sguarnite.