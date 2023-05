Osimo, i Lions donano un pulmino al microbiscottificio Frolla

Osimo, 9 maggio 2023 – Il Lions club Osimo ha donato al microbiscottificio Frolla di Osimo una cospicua somma come contributo per l‘acquisto di un pulmino per le attività sportive dei propri associati disabili. La presidente uscente dei Lions Sirena Rosciani, che a luglio lascerà a Nazzareno Donzelli, commenta: “Ringrazio i nostri soci. Oltre ad aver assaporato le loro prelibatezze pasticcere, abbiamo apprezzato il loro entusiasmo ed il loro spirito di inclusione che ci insegna all'ascolto e all'attenzione delle persone disabili. La loro attività facilita lo sviluppo di quelle competenze che altrimenti sarebbero rimaste inespresse”.

Alla consegna della somma erano in tanti a celebrare la cooperativa osimana che dà lavoro a persone con disabilità riscuotendo un successo che ha ormai superato i confini regionali. La storia di Frolla è partita da un’idea di Jacopo Corona e Gianluca Di Lorenzo, uno aspirante pasticcere e l’altro operatore sociale, che hanno fatto del lavoro sociale una vera e propria scelta di vita. Volevano sviluppare qualcosa insieme e allora si sono messi a tavolino e sono partiti da quello che avevano a disposizione. Poi lungo il loro cammino hanno incontrato Silvia Spegne, mamma di un ragazzo con disabilità che si è unita al team. Il motto che compare nel loro sito è “Solo dalla tenacia di un sogno possono nascere grandi realtà, come quella di un biscotto che crea futuro”.