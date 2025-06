Osimo, in via Matteotti sacchetti dei rifiuti fuori dai cassonetti

Sacchetti della spazzatura fuori dai cassonetti, per strada. Si presentava così ieri una parte di via Matteotti in pieno centro storico di Osimo, al San Marco. "Le segnalazioni continuano ad arrivare, e non possiamo ignorarle – dicono dal gruppo politico Rinasci Osimo -. Noi di RO lo diciamo da tempo: i cassonetti attuali non garantiscono un servizio adeguato e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Abbiamo immaginato una Osimo più pulita e accogliente, dove il rispetto per l’ambiente e per i cittadini sia una priorità. Ora chiediamo all’amministrazione di affrontare il problema con urgenza, per far sì che il centro storico si riprenda la sua dignità". Sugli abbandoni di rifiuti fuori città, interviene Legambiente Osimo: "Il circolo Legambiente di Osimo e Legambiente Marche sono pronti a collaborare con le istituzioni locali per cercare di contenere il grave problema".