Osimo, incendio nella notte: evacuato un condominio

vigili del fuoco (foto repertorio)

Osimo, 14 febbraio 2023 - Nottata di paura per un incendio divampato in un palazzo di via Ungheria, nei pressi della chiesa della Misericordia, a Osimo. Le fiamme si sono sprigionate nell'appartamento al primo piano, dove abita una signora anziana, probabilmente a causa di una stufetta elettrica. Il rogo si sarebbe originato dal divano.

Gli accertamenti sono in corso. Il fumo ha messo in allarme le altre otto famiglie residenti nella palazzina e alcuni inquilini dall’abitazione che si sono affacciati ai balconi chiedendo aiuto. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco del distaccamento osimano assieme a carabinieri e all’ambulanza della Croce Rossa. Le fiamme sono state domate attorno alla mezzanotte e l’intero condominio è stato poi evacuato a scopo precauzionale. L’anziana è stata trasportata al pronto soccorso per sospetta intossicazione. Le sue condizioni non sarebbero gravi.