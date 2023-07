Osimo, Incontri al Chiostro Ecco le Fantasie Rossiniane

Proseguono a Osimo gli "Incontri al Chiostro", rassegna curata dalla locale Accademia d’Arte lirica. Questa sera, alle ore 21, il Chiostro di San Francesco si animerà di un appuntamento dallo stuzzicante titolo: ‘Fantasie Rossiniane’. Protagonista della serata sarà il quintetto di fiati dell’Orchestra Sinfonica Rossini, composto da Elena Giri, al flauto, Lorenzo Luciani, all’oboe, Marco Torsani, al clarinetto, Enrico Barchetta, al corno, e Paolo Rosetti, al fagotto.

Il programma del concerto propone un repertorio frutto della grande tradizione musicale italiana, che rielabora per organici da camera le musiche di Gioachino Rossini, nate per il palcoscenico dei teatri d’opera, ed offerte all’ascolto di un pubblico più vasto nei salotti e nelle strade dell’Italia del diciannovesimo secolo.

Tra i trascrittori più celebri di allora c’era Giulio Briccialdi, virtuoso di flauto e compositore di successo, che ebbe per la musica del ‘Cigno di Pesaro’ una particolare predilezione. Briccialdi, nato a Terni nel 1818, ha legato il proprio nome anche alle Marche. Nel 1860, infatti, diventò direttore di banda a Fermo, mentre nel 1864 divenne, non a caso, socio onorario della Società Rossiniana di Pesaro. L’evento è realizzato in collaborazione con il Festival Nazionale ‘Il Belcanto Ritrovato’, che si propone di riscoprire e recuperare tutto quel patrimonio musicale di uno dei periodi maggiormente floridi del melodramma italiano, la prima metà dell’Ottocento.

Prevendita presso la biglietteria del Teatro La Nuova Fenice a partire da questo pomeriggio (ore 17) fino alle ore 20.30 e dalle ore 20.45 fino all’inizio dello spettacolo al Chiostro di San Francesco. Il costo del biglietto (posto unico) è di 5 euro. Per informazioni ci si può rivolgere allo IAT (800228800).

r. m.