Osimo, la campionessa Veronica Papa parla di sport al Corridoni

l'assemblea al Corridoni

Osimo, 4 febbraio 2023 – L’Istituto superiore Corridoni Campana di Osimo ha reso onore a Veronica Papa durante le assemblee di istituto di gennaio allestite dal Comitato studentesco che hanno voluto celebrare lo sport. La dirigente scolastica Milena Brandoni ha sostenuto l’iniziativa condividendo l’entusiasmo con gli studenti per celebrare Veronica Papa e i suoi successi. Campionessa azzurra negli Europei di Roma 2022 nella specialità dei tuffi dalle grandi altezze, Papa è un’ex studentessa del corso geometri del Corridoni ed è stata una dei cinque Azzurri ad esordire in questa importante Gara al Foro Italico di Roma. Selezionata un anno e mezzo prima dalla Federazione italiana, ha seguito un duro percorso mirato all’obiettivo europeo. Agli studenti del Corridoni Campana ha regalato momenti di forte emozione raccontati anche dalle immagini e dai video che l’hanno ripresa nelle azioni più significative degli Europei. La platea è stata affascinata dalla narrazione di alcuni passaggi del suo libro autobiografico “Vivere e non sopravvivere”, appena pubblicato, in cui emergono spaccati di vita personale difficili e intensi che l’hanno forgiata prematuramente e le hanno permesso di essere la campionessa di sport e di vita. Veronica ha affrontato anche il tema del rapporto scuola-sport narrando la sua esperienza universitaria e consigliando alla platea degli studenti di impegnarsi al massimo per conciliare i due obiettivi e portarli avanti parallelamente mettendo la giusta carica in entrambi. “La scuola e lo sport – commenta l’Istituto superiore - sono le carte vincenti per garantire una crescita degli Studenti all’insegna del benessere fisico e mentale".