Osimo, la candidatura di Orsetti divide: "Aspettiamo di leggere il programma"

"Abbiamo offerto la candidatura di Base Popolare per guidare la città di Osimo con chi ci sta, però su basi chiare, quindi potrebbe pure verificarsi che non ci sta nessuno. La questione è aperta". Spiega così il candidato sindaco in pectore Raimondo Orsetti il ritorno nella città che ha governato decenni fa. Diverse le reazioni politiche.

Il leader delle Liste civiche Dino Latini afferma: "Ha sorpreso tutti, me certamente che pure come Liste civiche da sempre sono escluso da ogni convenzione o accordo, vista l’apertura che è stata rivolta a tutti. Si potrà fare una valutazione una volta presentato il programma e ascoltato il parere di tutti gli interessati".

Michela Staffolani, portavoce di Fratelli d’Italia: "Abbiamo sempre lavorato per cercare di pacificare un clima politico che per tanti anni ha diviso la nostra città. Oggi, venuta meno la possibilità di portare avanti il progetto unitario in cui avevamo molto creduto e che si è concluso in maniera inopinabile e sconveniente, non possiamo che accogliere con grande attenzione la disponibilità di Orsetti. Siamo disponibili, pertanto, a confrontarci su progetti e programmi per valutare se ci sono le condizioni per raggiungere l’obiettivo comune".

La commissaria di Forza Italia Monica Bordoni: "Ho qui un dizionario, la parola ’condiviso’ non è stata contemplata in merito alla scelta del candidato".

Rinasci Osimo dice: "La politica osimana, e in particolare il centrodestra, sta affrontando una difficoltà nel rinnovarsi e nel dare spazio a nuove generazioni di amministratori con competenze riconosciute. Restiamo comunque in attesa di conoscere il progetto proposto per valutarne la validità".

La Lega ha accolto la presentazione di Orsetti di buon grado. Paola Andreoni, capogruppo del Pd, afferma: "Osimo ha bisogno di persone che vivono il presente, la vita reale di tutti i giorni. Non si può indifferentemente dialogare sia con le forze politiche di destra che con quelle di sinistra".

L’ex sindaco Simone Pugnaloni aggiunge: "E’ un candidato scelto dall’alto, da un vecchio modo di fare da prima Repubblica, finalizzato solo al mantenimento del potere. Un uomo con la tessera del Pd fino alla caduta del governo, oggi ripescato della destra di Meloni e Acquaroli".

si.sa.