Osimo, la crisi politica. Antonelli contro Forza Italia: "Da voi solo scorrettezze"

Anche Forza Italia si sfila dalla maggioranza osimana, logora a due mesi dall’elezione. L’assessore Sandro Antonelli, apparentato al ballottaggio con il sindaco Francesco Pirani, replica: "Prendo atto delle parole del commissario locale di Forza Italia che mi ha sostenuto al primo turno e mi limito a ricordare come tutti i passaggi che hanno portato all’apparentamento fra la nostra coalizione ed il sindaco sono stati condivisi con tutti i rappresentanti delle liste che hanno scelto di apparentarsi. Non sono invece a conoscenza di eventuali accordi, ulteriori ed autonomi, sottoscritti fra il sindaco eletto e singole forze politiche. Francamente fa sorridere come chi oggi accusa gli altri di essere attaccati a non si sa quale poltrona abbia passato le ultime settimane brigando (anche con metodologie ed azioni tutt’altro che corrette) proprio per ottenere un qualsiasi strapuntino purché ben retribuito. È anche doveroso ricordare che la mancanza del numero legale per lo svolgimento dell’ultimo consiglio comunale non può in alcun modo essere attribuito al sindaco o alla coalizione di Liste civiche che ha sostenuto Antonelli. Nel civico consesso non è presente alcun rappresentante di Forza Italia e a tal proposito c’è da chiedersi come mai lo stesso giorno il partito raccoglieva ad Osimo 1200 voti alle Europee ed il suo rappresentante cittadino si è fermato a 40 preferenze. Chi ha portato i voti a chi?".

Da Forza Italia la replica arriva immediata con un comunicato del Commissario Monica Santoni: "Di fronte a un silenzio ostinato e protratto, lusinga e allo stesso tempo sconcerta che l’assessore Antonelli si disturbi di rispondere con sorprendente celerità ai comunicati di Forza Italia (certo con notevoli inesattezze, se non vere e proprie calunnie) quando sarebbe invece più opportuno e consono al suo ruolo che fornisse prima di tutto spiegazioni su quanto accaduto in consiglio comunale giovedì scorso, rassicurando la cittadinanza sulla tenuta di questa amministrazione. Forza Italia ha già chiarito le proprie posizioni nel precedente comunicato, non perderemo un minuto di più dietro a queste sterili polemiche. La comunità ha bisogno di risposte concrete, noi di Forza Italia siamo al lavoro per questo". Insomma, la querelle politica continua.

si.sa.