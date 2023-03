Osimo, la rassegna "Artifici sonori" oggi ospita al teatrino Campana la cantautrice Bazzanti

Prosegue con il concerto della cantautrice Giorgia Bazzanti la rassegna ‘Artifici Sonori’ di Osimo. Questa sera (ore 21.15) al Teatrino Campana l’artista proporrà ‘Rossa come le streghe’, accompagnata alla chitarra da Massimo Colabella. Classe 1987, la Bazzanti ha aperto concerti e condiviso il palco con nomi importanti della musica italiana. In particolare, nel 2014, vince ‘Palco Aperto Roma’ e viene scelta da Eugenio Finardi per aprire alcuni suoi concerti, duettando inoltre con lui (‘Fibrillante Tour’). Collabora poi con lo storico bassista, bandleader e produttore di Francesco De Gregori, Guido Guglielminetti, e pubblica due singoli. Nel 2017 è finalista nazionale ad ‘Area Sanremo’ e rientra inoltre nei Top 20 di ‘Area Sanremo Tour Videoclip’. L’iniziativa è promossa dall’Istituto Campana per l’istruzione permanente.