Di buche e stato delle strade a Osimo se ne parla tanto, soprattutto dopo lo stallo di via Ancona, per cui domani il Prefetto ha convocato le parti. Il capogruppo in Consiglio comunale delle Liste civiche Monica Bordoni ha compiuto un sopralluogo nella frazione: "Non è pensabile lasciare un quartiere in questa situazione, tra buche, strade malridotte e un quadro generale di dimenticanze a cui va posto rimedio immediato. La situazione è peggiorata soprattutto dopo le piogge recenti che hanno colpito gravemente il manto stradale. Il percorso del parco urbano "Augusto Mimmo Mancinelli" è in pessimo stato. Era poi già iniziato la scorsa estate, uno sfaldamento preoccupante della strada nel tratto verso via Abbadia, proseguito una settimana fa circa, dopo le abbondanti piogge. L’impressione netta è che questo tratto stia ulteriormente peggiorando. Tale sfaldamento termina all’incirca all’altezza del centro Aquilone in prossimità dell’inizio di via Mameli, in questo punto sembra proprio che la strada stia cedendo, o quantomeno si notano delle crepe preoccupanti".

si. sa.