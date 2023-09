Osimo, polizia locale: da gennaio 230 mezzi senza assicurazione

Da gennaio a oggi sono stati effettuati 453 posti di controllo da parte della Municipale di Osimo, rilevati 90 incidenti stradali, sanzionati 605 mezzi perché sprovvisti di revisione periodica e 230 sequestrati non essendo coperti da assicurazione. Numeri da record. In questi ultimi mesi il Comune stesso è intervenuto per rafforzarlo: da novembre ad oggi sono stati assunti quattro nuovi agenti e un altro prenderà servizio entro la fine dell’anno. Due nuovi mezzi andranno a rinnovare il parco auto: saranno consegnati e messi a disposizione del Comando entro i primi di ottobre. Nella tarda serata di venerdì, su disposizione del Questore, gli agenti della Polizia di Stato, assieme ai Carabinieri e a una pattuglia della Polizia locale, hanno proceduto ad un controllo del territorio interforze sia sulle strade che in centro contro la movida molesta. Sono state identificate 92 persone, di cui 35 pregiudicati, e nella concomitante attività di verifica del rispetto delle norme sulla circolazione stradale sono stati monitorati 22 veicoli e contestate tre sanzioni.