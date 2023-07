Osimo, Pugnaloni chiede aiuto all'Ast per l'ex Ospedale Muzio Gallo

Torna a chiedere aiuto all’Ast il sindaco di Osimo Simone Pugnaloni per il tanto atteso recupero dell’ex ospedale Muzio Gallo che versa nel degrado (foto). "L’invito che mi sento di fare come sindaco alle autorità competenti, Ast e Regione in primis, è non solo di provvedere alla manutenzione ordinaria dell’ex Muzio Gallo, ma di condividere con Comune e associazionismo locale un percorso che possa portare alla riapertura prima del parco che lo circonda e, poi, alla valorizzazione dello stesso nosocomio abbandonato da ormai troppi decenni – ha detto -. Abbiamo inviato una richiesta scritta di manutenzione nell’area di via Striscioni all’Ast 2 di Ancona, questo perché sono aumentate le segnalazioni da parte dei residenti della zona di degrado diffuso e incursioni da parte di animali e persone, sia di giorno che di notte. Abbiamo evidenziato ad Ast, proprietaria dell’immobile, la necessità di mettere in sicurezza l’area con integrazione della recinzione e sollecitato il taglio di tutta la vegetazione infestante e la rimozione di rifiuti e ogni condizione di rischio per l’igiene e la salute pubbliche".