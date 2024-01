Osimo punta a diventare città a misura di bikers: "Ecco i progetti per i nuovi tratti di ciclopedonale"

Osimo punta a diventare una città a misura di bikers e camminatori. "Dal 2019 ad oggi sono stati realizzati tre nuovi tratti di pista ciclopedonale – afferma l’assessore all’Ambiente Michela Glorio – Si tratta di tracciati realizzati ex novo-non promiscui per una lunghezza complessiva di circa tre chilometri: quella che dal parco ’Verde Energia’ collega la pista Girardengo, 700 metri, per un investimento di 120mila euro, quella di via Agnelli ad Osimo Stazione (adeguamento e nuovo tratto per un totale di 700 metri ed un investimento di circa 40mila euro) e quella di Passatempo-via Capanne (lunghezza un chilometro e mezzo per un investimento di 150mila euro). Negli anni 2022-2023 abbiamo attivato il mutuo e siamo arrivati alla progettazione esecutiva di un altro tratto di ciclopedonale che è la ’Vescovara-Covo’, due chilometri e 100, un’infrastruttura che consentirà di collegare la periferia sud della città alla frazione di Campocavallo e, di conseguenza, alla ciclabile Girardengo già fruibile lungo il Musone". L’opera impegna risorse per 530mila euro per le quali è stato attivato un mutuo e iniziato l’avvio del procedimento con i proprietari per l’accordo bonario. Due i lotti previsti nell’elaborato: il primo riguarda la ciclabile Vescovara-Covo lunga mille e 430 metri, il secondo progetto prevede invece la realizzazione di una charging station di 15 metri quadrati con appositi bagni. "Accanto a questo monoblocco ne sarà realizzato un secondo per i servizi igienici. Per questa opera auspichiamo la gara entro marzo".