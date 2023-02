Anche quella appena trascorsa è stata per il Commissariato di Osimo una settimana dedicata al controllo del territorio. Alle attività di pattugliamento e pronto intervento su segnalazione al 112 da parte della cittadinanza, si sono infatti aggiunti due servizi a tutela dell’ordine e sicurezza pubblica, disposti dal questore Cesare Capocasa. Il primo dispositivo lunedì sera ha portato all’identificazione di 50 individui – di cui 7 pregiudicati – e 35 veicoli d’interesse info-investigativo, utili per i correlati approfondimenti della Sezione Anticrimine nell’ambito delle indagini in corso. In tale ambito, sono state anche eseguite una sanzione per guida con patente scaduta ed una per l’utilizzo del cellulare alla guida. Nel tardo pomeriggio di sabato, invece, le forze dell’ordine hanno impedito assembramenti molesti e fenomeni connessi al consumo di alcolici e di droghe, identificando complessivamente un centinaio di individui tra cui 15 con pregiudizi di polizia.