Osimo, record di liste presentate: sono 24

Mezza Valmusone e la Riviera del Conero si apprestano a recarsi alle urne per votare il proprio sindaco l’8 e il 9 giugno. Entro le 12 di ieri sono state depositate tutte le liste, alcune già il giorno prima.

A Osimo ne sono state presentate 24 per un totale di 542 candidati consiglieri nelle squadre dei tre aspiranti alla poltrona di sindaco, una donna e due uomini.

Sono otto le liste (183 candidati) per Michela Glorio, candidata del centrosinistra: Ecologia e Futuro, Energia Nuova, Michela Glorio sindaco (la personale della candidata), Movimento 5 Stelle, Osiamo, Partito Democratico (con candidato il sindaco uscente Simone Pugnaloni, lista presentata ufficialmente ieri in piazza), Popolari per Osimo, Uniti per Michela Glorio sindaco (Psi).

Sandro Antonelli porta con sé sette liste civiche per 148 candidati: Osimo al centro, Rinasci Osimo, Osimo libera (esponenti di Forza Italia e Lega senza simbolo), Progetto Osimo, Osimo futura (le due di Achille Ginnetti, candidato nella prima), Civitas civici – Azione, Tratto Comune.

Francesco Pirani ne ha depositate nove per 211 candidati, tenute a battesimo venerdì sera al ristorante Ada dal governatore Francesco Acquaroli: Su la testa (una delle Liste civiche storiche con capolista l’ex sindaco Stefano Simoncini), Pirani sindaco (la personale di Pirani), Patto sociale per Osimo, Osimo democratica e solidale, Lista Latini (Udc, con il leader Dino Latini candidato), Civiche Marche, Forza Osimo, Green, Fratelli d’Italia.

Un record di liste e di candidati consiglieri per queste amministrative, con tante persone che provengono dal civismo e altrettanti big della politica locale.

Si vota poi sia a Sirolo che a Numana. Nella prima, la perla del Conero, si sfidano l’attuale sindaco Filippo Moschella che prova il secondo mandato con la civica "ImpegnaTi per Sirolo" e l’ex primo cittadino Moreno Misiti con Sirolo nel cuore.

A Numana Gianluigi Tombolini tenta il terzo mandato con la civica "Con i numanesi il futuro è oggi" (sostenuta da FI, Lega e FdI) ed è in corsa contro Laura Graciotti e la sua civica "Numana più".

A Filottrano si sfidano in tre: Lauretta Giulioni che prova a guadagnarsi il terzo mandato con la civica "Viva Filottrano" (sostenuta da FI e Lega), Silvia Lorenzini con "Filottrano in comune" (appoggiata dai democratici) e Luca Paolorossi con "Noi per Filottrano" che ha l’appoggio di FdI.

Alle urne si andrà anche ad Agugliano, dove si sfidano Paolo Perucci con Agugliano progetto comune (la lista al governo della città) e Alessandra Fiorani di Insieme siamo Agugliano, e a Polverigi, dove a sfidarsi sono il sindaco uscente Daniele Carnevali con la sua "Polverigi domani" (sarebbe il suo terzo mandato qualora vincesse) e Maria Grazia Paolinelli per "Noi per Polverigi".

Diverse le curiosità emerse in sede di deposito, in campo campioni del mondo sportivo e grandi dell’imprenditoria locale, madre e figlio nella stessa lista e parenti stretti in altre. Tutto è scorso liscio negli uffici comunali, non ci sarebbe stato alcun intoppo.

La campagna elettorale è nel clou, sono attese altre personalità del mondo politico a sostengo dei candidati prima dell’ultima settimana, quando sarà imposto il silenzio elettorale.

Silvia Santini