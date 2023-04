Osimo registra meno 271 abitanti Trend negativo pure a Castelfidardo

Osimo, che rappresenta oltre il 40 per cento della Valmusone, ha registrato l’anno scorso una forte perdita, meno 271 abitanti. Cresciuta fino al 2018, anno in cui aveva superato la fatidica soglia dei 35mila residenti, la città dei "senza testa" era poi subito riscesa toccando nel 2020 quota 34mila 818 abitanti. Poi nel 2021 è tornata a salire arrivando a 34mila e 869, ma a fine 2022 ecco la brutta sorpresa. Si è scesi a 34mila e 598, di cui 17mila e 586 femmine (meno 113 in un anno) e 17.012 maschi (meno 158). Le dinamiche sono ormai consolidate ed in linea con il trend nazionale anche a Castelfidardo. A chiusura del 2022, i dati estratti ed elaborati dall’ufficio anagrafe del Comune, indicano per il terzo anno consecutivo una lieve flessione nella popolazione residente. Al 31 dicembre i fidardensi registrati risultano infatti 18mila e 344, vale a dire 147 in meno rispetto al 2021: settemila e 339 i nuclei familiari, il numero delle donne supera di 360 unità quello degli uomini (novemila e 352 contro 8.992), mentre rimane stabile il dato degli stranieri che rappresentano una fetta del sette per cento circa. L’etnia più folta integrata nel territorio è quella dei rumeni (340), a seguire i residenti di origine albanese (286), marocchina (110), tunisina (66) e pakistana (49). La dinamica demografica negativa è in gran parte attribuibile al calo generalizzato delle nascite cui si accompagna in tutta Italia un progressivo invecchiamento della popolazione.