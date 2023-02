Osimo sbarca alla Bit per promuovere le iniziative sportive

Anche Osimo è stata protagonista alla Bit, la Borsa internazionale del turismo di Milano, con la presentazione ieri, all’interno dello stand della Regione Marche, della sesta tappa della Tirreno-Adriatico in programma l’11 marzo. Presenti, oltre al sindaco Simone Pugnaloni, anche Beppe Conti, giornalista, voce narrante del ciclismo italiano ed internazionale, Giuseppe Saronni, già campione del mondo e oggi team manager e scopritore di Tadej Pogacar, l’assessore regionale con delega allo Sport, Chiara Biondi, e i sindaci di Sarnano e San Benedetto, città protagoniste della gara assieme ad Osimo, e di Fossombrone, tappa del Giro d’Italia. "La tappa delle tappe", come è stata definita da Vincenzo Nibali per la sua difficoltà, è un percorso ostico, intenso e bellissimo dal punto di vista paesaggistico, che prevede la partenza da Osimo Stazione e un circuito attorno al territorio osimano, ripetuto per tre volte, per un totale di 94 chilometri, con l’arrivo in piazza del Comune. "Con il ciclismo la nostra città – ha commentato il primo cittadino a Milano - avrà una straordinaria vetrina internazionale. Un volano anche per il turismo che, già oggi, registra numeri importanti con 21mila presenze nel solo 2022. Un’affluenza che, dati alla mano, si attesta su numeri da periodo pre pandemia".