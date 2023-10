Osimo, schiuma della fontana: operazioni di pulizia a "rilento"

Si è presentata per giorni piena di schiuma la fontana della Pupa in piazza Boccolino a Osimo, tanto che in diversi hanno pensato si fosse trattato di un atto vandalico, uno di quegli scherzi a opera di ragazzini che già hanno colpito a Loreto.

Nella città mariana infatti nel maggio scorso un gruppo di giovanissimi aveva gettato una sostanza nell’acqua della fontana di piazza dei Galli per divertimento e si era ricoperta di schiuma.

Avevano gettato una buona quantità di detersivo all’interno costringendo l’amministrazione comunale a intervenire subito per ripulirla, oltre che per denunciare il gesto.

Non sarebbe il caso di Osimo però perché il sindaco Simone Pugnaloni ha subito rassicurato che era in corso la pulizia periodica dell’acqua. In tanti però si sono chiesti per quale motivo la schiuma ha galleggiato per giorni su tutta la superficie a disposizione, provocando il dubbio dell’atto vandalico oltretutto. Probabilmente un ingorgo all’atto del risciacquo. La situazione è in corso di ripristino e presto la fontana tanto cara agli osimani tornerà come prima.