Osimo, serata di beneficenza al teatrino Campana omaggio a Dalla con "La sera dei miracoli band"

E’ un live attesissimo quello di stasera al teatrino Campana di Osimo, un concerto che fa bene alle orecchie e anche al cuore. "La sera dei miracoli band" si esibirà in un tributo al grande Lucio Dalla. Le più belle canzoni, parole e immagini del cantautore rivivranno tra le mura del teatrino in pieno centro. Il ricavato sarà devoluto alla Lega del filo d’oro. Sulle note di Lucio risuoneranno il grande amore e la riconoscenza infinita per lo straordinario artista che troppo presto ha lasciato il mondo. Interpreti Roberto Colini Baldeschi akeyboard, Mario Orlandini drums, Pino Gulizia soundcraft, Marcello Mascoloni bass, Patrizia Giardini voce e coro, Mario Barchiesi chitarre, Maurizio Mirana sax e voce, Alessandro Latini voce e Paolo Carotti chitarre. L’appuntamento è alle 21.15. L’ingresso è a donazione.